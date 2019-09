Kardinal Reinhard Marx zu Beginn der Bischofskonferenz.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Katholiken in Deutschland können weiter auf Reformen in ihrer kriselnden Kirche hoffen. Mit Blick auf die jüngsten Reaktionen aus dem Vatikan sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx: "Es gibt kein Stoppschild." Der Weg für Gespräche mit Kirchen-Laien sei frei.



Als Reaktion auf den Skandal um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche hatten die deutschen Bischöfe Reformen angekündigt. Der Vatikan warnt allerdings vor nationalen Alleingängen.