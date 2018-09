Das Thema sei noch nicht überwunden, betonte der Münchener Erzbischof. Reinhard Marx bezeichnete die Veröffentlichung der Untersuchung als "wichtigen Tag für die Geschichte der Kirche in Deutschland". Sie sei vielleicht ein Wendepunkt für alles, was in der Zukunft beachtet und getan werden müsse, sagte der Kardinal. Es gehe um eine "Schuldgeschichte, die man nicht verdrängen kann".