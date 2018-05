Angesichts der Ereignisse in Chile gerät die Causa Pell etwas in den Hintergrund. Während sich die Diskussionen in Australien aktuell ganz stark an der Personalie des mächtigen Kardinals festmachen, geht es in Chile um eine System- und Strukturfrage. Bei Pell hängt viel von den Ergebnissen der Justizermittlungen ab, die nicht in der Hand des Papstes liegen. In Chile ist das anders. Hier liegt alles in seiner Macht. Nachdem der Papst am Wochenende die Opfer gehört hat, wird er in wenigen Tagen mit den chilenischen Bischöfen beraten.