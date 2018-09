Die katholischen Bischöfe in Deutschland stellen heute im Rahmen ihrer Vollversammlung in Fulda die lange erwartete Studie zum Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der Kirche vor. Bei einem Pressegespräch wollen sich Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz und beteiligte Wissenschaftler äußern.



Die wichtigsten Ergebnisse waren bereits im Vorfeld bekannt geworden. Zwischen 1946 und 2014 sollen insgesamt 1.670 katholische Kleriker 3.677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben.