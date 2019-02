Wir senken die Köpfe in Scham, dass Missbrauch in unseren Kongregationen und Orden stattgefunden hat. Stellungnahme von zwei Weltdachverbänden der Frauen- und Männerorden

Zwei wichtige Weltdachverbände der Frauen- und Männerorden der katholischen Kirche haben am Dienstag öffentlich eigenes Versagen bei der Aufklärung eingeräumt. "Wir senken die Köpfe in Scham, dass Missbrauch in unseren Kongregationen und Orden stattgefunden hat", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Ordensverantwortlichen hätten "versagt, die Warnzeichen zu sehen oder diese ernst zu nehmen".