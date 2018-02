Doch was sagt das konkret für das Erzbistum Hamburg? Erzbischof Stefan Heße warb am Wochenende noch einmal um Verständnis für die geplante Schließung von bis zu acht seiner 21 Schulen. Zur Abwendung größerer Schäden seien weitreichende Entscheidungen notwendig, heißt es in seinem Hirtenwort. Der am Freitag veröffentlichte Finanzbericht weist einen Fehlbetrag von 278 Millionen Euro aus.