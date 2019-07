Den Grund, dass die Linke bei der zurückliegenden Europawahl so schlecht abgeschnitten hat, sieht Kipping auch darin, dass ihre Partei bei Umweltfragen nicht so sehr wahrgenommen werde wie die Grünen. Viele Wähler hätten die Linke nur auf Platz zwei gesehen, einen zweiten Platz gebe es aber nicht in der Wahlkabine. Und auch von der Schwäche der SPD könne die Linke nicht mehr wie früher profitieren: "Die Zeiten, wo es der SPD schlecht gehen musste, damit es der Linken besser geht, sind eindeutig vorbei." Das liege aber auch daran, dass es eine andere gesellschaftliche Polarisierung gehe: "Autoritär rechts und weltoffen auf der anderen Seite - und beides spielt eher anderen Parteien in die Hände."