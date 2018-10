Katrin Göring-Eckardt, Chefin der Bundestagsfraktion der Grünen. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach dem Wahlerfolg der Grünen in Bayern will Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Partei nicht als neue Volkspartei bezeichnen. "Ich glaube das ist ein Begriff aus dem letzten Jahrhundert, das hat heute keine Relevanz mehr, wenn man sich anschaut, wie die Wahlergebnisse der verschiedenen Parteien sind", sagte sie.



Die Grünen wollten Bündnisse schließen und nicht nur für die eigene Klientel Politik machen. "Und ich glaube das ist das, was in diesen Zeiten auch angesagt ist."