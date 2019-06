In erster Linie hoffe sie, so die Grünen-Politikerin, dass die Politik sich nach der Europawahl jetzt ändern werde. Die Bürger hätten eindeutig gesagt, dass sie den Klimaschutz ins Zentrum haben wollen. Doch derzeit wackelt sogar die GroKo und "ob es Neuwahlen geben kann oder nicht, das liegt nicht in unserer Hand, das liegt in den Händen der Großen Koalition". Die sei gewählt und müsse das jetzt klären. "Wenn sie aber keine Kraft mehr hat, muss es allerdings Neuwahlen geben. Das ist so", betont Göring-Eckardt.