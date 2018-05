Am Samstag werde man über zwei schwierige Themen reden: Klimaschutz und Flucht. "Der Familiennachzug ist eine der ganz wenigen Sachen, wo wir sagen, da muss sich tatsächlich was bewegen", erklärt Göring-Eckardt. Man verstehe auch die Situation der CSU und die Rolle der FDP, aber die Grünen fänden, dass Familien zusammengehören und dass die Aussetzung des Familiennachzugs nicht verlängert werden solle. Trotzdem müsse in diesem Bereich Humanität und Ordnung zusammenpassen.