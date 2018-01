Insbesondere die CSU erhöhte den Druck auf Merkel. Gestern erst ließ Seehofer noch mal abstimmen, ob die CSU in Berlin auch künftig Teil der gemeinsamen Unionsfraktion sein soll. Was wie eine Formalie klingt, ist in Wahrheit das Vorzeigen aller möglichen Waffen im Kampf der CSU gegen die "Weiter so"-Linie der Kanzlerin. Schon am Vormittag hatte Seehofer Angela Merkel zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen. Ohne Ankündigung und Pressebegleitung. Im Anschluss sagte Seehofer zwar, dass man sich weiter prima verstehen würde, aber "vernünftige Lösungen" besser "nicht öffentlich diskutiert" werden sollten.