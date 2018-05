Volker Kauder hat Verständnis für den Unmut innerhalb der CDU. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die Unzufriedenheit in der CDU über die vereinbarte Ressortverteilung in einer neuen Großen Koalition hält an. Unionsfraktionschef Volker Kauder zeigt dafür Verständnis. Die SPD habe in den Verhandlungen aber nicht nachgegeben, sagte er der "Passauer Neuen Presse".



Der Koalitionsvertrag sei ein Dokument der finanzpolitischen Stabilität, der die gesamte Regierung und damit auch den Finanzminister binde, betonte Kauder. "Alleingänge eines SPD-Finanzministers kann es da nicht geben."