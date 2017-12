Der Warenhauskonzern Kaufhof steckt in der Krise: Die Geschäfte laufen nicht so, wie von den neuen kanadischen Eigentümern erhofft. Deshalb will der Handelsriese nun Einschnitte bei Löhnen und Gehältern der etwa 21.500 Mitarbeiter durchsetzen - und dafür einen Tarifvertrag aushandeln.