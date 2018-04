Passanten mit Einkaufstaschen in Hannover Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nach der Bundestagswahl hat sich die Verbraucherstimmung erneut leicht eingetrübt. Die Forscher der GfK in Nürnberg ermittelten für den November zum zweiten Mal in Folge einen leichten Rückgang des Konsumklimas um 0,1 Zähler auf 10,7 Punkte.



Dabei seien die Deutschen weiter in Kauflaune, sagte GfK-Forscher Rolf Bürkl. Den Grund für den Rückgang sieht er in anziehenden Preisen für Molkereiprodukte wie Butter. Diese Preise seien "Signalpreise", auf die Verbraucher besonders sensibel reagieren.