In Deutschland wird immer mehr bestellt - und besonders viel am Black Friday. Der Schnäppchentag ist mittlerweile auch in Deutschland ein fester Bestandteil des Herbsts und für viele (vor allem Online-)Shopper ein wahrer Festtag: so viele Rabatte, so viele Schnäppchen. Immer mehr konsumieren, mehr besitzen - dazu gibt es mehr und mehr Kritik. Seit Jahren mehren sich Stimmen und Studien, dass vor allem die Bürger in westlichen, gut situierten Ländern über ihre Verhältnisse leben.