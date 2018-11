Logo über dem Eingang der HSH Nordbank in Hamburg. Archivbild

Zehn Monate nach dem Abschluss der Kaufverträge für die HSH-Nordbank unterzeichneten die Vertragspartner in Hamburg die so genannte "Closing"-Vereinbarung. Damit treten die Kaufverträge in Kraft. "Das Geld ist da", sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).



Die Bank geht für einen Preis von einer Milliarde Euro an US-amerikanische Investmentfonds unter der Führung der Firma Cerberus und des Investors Christopher C. Flowers. Die Bank wird künftig Hamburg Commercial Bank heißen.