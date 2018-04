Unter Druck: Facebook Quelle: ap

Im Skandal um den Missbrauch von Facebook-Nutzerdaten wächst in Deutschland die Kritik an der Aufklärungsbereitschaft des Konzerns. Vertreter des Unternehmens standen am Freitag im Digital-Ausschuss des Bundestages Rede und Antwort - die Sitzung brachte aber kaum Licht ins Dunkel. "Viele Fragen wurden nicht beantwortet", sagte der CDU-Vertreter in dem Ausschuss, Thomas Jarzombek. Es habe keine konkreten Auskünfte darüber gegeben, ob und wie viele Facebook-Nutzer aus Deutschland betroffen seien. Auch verbindliche Informationen darüber, ob weitere Datenbestände aus Deutschland in Umlauf seien, habe es nicht gegeben, so Jarzombek.