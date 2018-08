Der Skandal um mutmaßlichen Asylbetrug in der Bremer Außenstelle des BAMF ist offenbar längst nicht so dramatisch wie ursprünglich angenommen. Quelle: dpa

In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind offenbar deutlich weniger falsche Asylbescheide ausgestellt worden als zunächst angenommen. Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf einen bisher vertraulichen Abschlussbericht meldet, bemängelten Prüfer des Bundesamtes nur in 165 Fällen ein "grobes Hinwegsetzen über Vorgaben".