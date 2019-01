Die Bergungsarbeiten gestalten sich wegen der Kälte schwierig.

Quelle: Maxim Shmakov/AP/dpa

Nach der schweren Gasexplosion in der russischen Stadt Magnitogorsk haben Helfer in den Gebäudetrümmern bisher 21 Tote geborgen, darunter mindestens zwei Kinder. Das Schicksal von rund 20 Menschen sei noch ungewiss, teilte der Zivilschutz mit.



Allerdings sei die Suche sehr schwierig, berichteten Einsatzkräfte. Die Temperaturen liegen demnach bei rund minus 15 Grad Celsius, in der Nacht ist es noch kälter. Die Ursache der Gasexplosion in der Industriestadt war weiterhin ungeklärt.