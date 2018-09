Bono hat seine Stimme nach ein paar Liedern «komplett» verloren. Quelle: Paul Zinken/dpa

Beim zweiten Konzert in Berlin gab es nur wenige Lieder: Die irische Rockband U2 hat ihren Auftritt in der Mercedes-Benz-Arena gestern Abend abgebrochen. Bei Sänger Bono hatte zuvor mehrfach die Stimme ausgesetzt. Immer wieder griff er - auch während der Songs - zur Thermoskanne.



"Wir wissen nicht, was passiert ist und lassen uns ärztlich beraten", teilte die Band heute auf ihrer Homepage mit. Das nächste Konzert der Europatour ist laut Homepage für Dienstag in Köln geplant.