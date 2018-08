Dieses Jahr bleibt es voraussichtlich eher mückenarm. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen der andauernden Trockenheit sind nach Einschätzung eines Experten in diesem Jahr deutlich weniger Stechmücken in Deutschland unterwegs. "Im Moment gibt es so gut wie keine Mücken", sagte der Biologe Dirk Reichle dem "Südkurier". Die Brutstätten zum Beispiel am Oberrhein seien "sozusagen knochentrocken".



Nach zahlreichen Niederschlägen zum Jahresstart hatten Experten zuerst eine mückenreiche Saison erwartet. Reichle betonte nun: "Dieses Jahr bleibt voraussichtlich eher mückenarm."