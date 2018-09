In der Chemnitzer Innenstadt ist es am Samstag unterdessen weitgehend ruhig geblieben. Eine Versammlung gruppiert sich um die Kerzen, Blumen und Fotos an dem Ort, an dem vor knapp zwei Wochen ein 35-jähriger Deutscher mutmaßlich von Asylbewerbern getötet wurde. Zwei Versammlungen sind von Privatpersonen angemeldet, doch es kommen nur wenige. "Es sind Personen im unteren zweistelligen Bereich", sagt ein Polizeisprecher. Noch am Freitag hatten in der Stadt Tausende demonstriert.