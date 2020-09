Ein Karnevalist in Düsselorf im Regenanzug.

Quelle: Fabian Strauch/dpa

Trübe Aussichten für die letzten närrischen Tage: Das ungemütliche Wetter hält sich hartnäckig in Deutschland. Das neue Tief "Zehra" hat erneut Regen und Wind im Schlepptau, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zudem werde es kühler mit Temperaturen deutlich unter zehn Grad.



Auch am Dienstag halte der Regen südlich der zentralen Mittelgebirge lange an, im Laufe des Nachmittags kommt er bei den Alpen an. Im Norden gebe es Schauer, Gewitter seien möglich. Dort sei mit stürmischem Wind zu rechnen.