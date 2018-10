US-Präsident Trump weist die Vorwürfe zurück. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach das Weiße Haus die FBI-Untersuchung im Fall seines umstrittenen Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh einschränkt. "Ich denke, das FBI sollte tun, was es tun muss, um an die Antworten zu kommen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.



Er fügte allerdings hinzu, die Befragungen sollten sich in einem "angemessenen Rahmen" halten. "Wir wollen keine Hexenjagd machen." Das Weiße Haus folge den Wünschen des US-Senats.