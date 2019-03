Der deutsche Golfer Matin Kaymer in Orlando

Quelle: dpa

Der frühere Golf-Weltranglistenerste Martin Kaymer steht vor seinem ersten Top-10-Resultat auf der US-Tour seit mehr als zwei Jahren. Der 34-Jährige spielte beim Turnier in Orlando/Florida am dritten Tag eine 70 und rückte mit 211 Schlägen vom 16. auf den elften Platz vor. Sein letztes Spitzenergebnis hatte Kaymer Ende Februar 2017 mit Platz vier in Palm Beach Gardens erzielt.



Für seinen ersten Tour-Sieg seit dem Triumph bei der US Open 2014 benötigt Kaymer eine Traumrunde. Sein Rückstand auf den Spitzenreiter Matthew Fitzpatrick beträgt vier Schläge (207).