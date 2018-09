Demonstration gegen Glyphosat mit einer Schmidt-Maske. Quelle: Matthias Balk/dpa

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will auf nationaler Ebene ein Teilverbot des Pflanzengifts Glyphosat durchsetzen. Das gehe aus einem Brief Schmidts an die Unionsabgeordneten des Bundestags hervor, berichtet die "Rheinische Post".



Schmidt hatte auf EU-Ebene für die weitere Zulassung von Glyphosat gestimmt. Er hatte damit gegen einen Einspruch der mitzuständigen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und entgegen Vorgaben des Kanzleramtes gehandelt.