Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz. Archivbild

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Im Skandal um mit Keimen belastete Wurst geht Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) jetzt von drei Todesopfern aus. "Seit gestern wissen wir drei Todesfälle", sagte sie in Darmstadt.



Nach einem Bericht des Robert-Koch-Instituts sind Patienten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt "direkt oder indirekt an der Listeriose" verstorben. Der nordhessische Landkreis Waldeck-Frankenberg sprach bislang von zwei Opfern aus Südhessen.