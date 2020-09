Werbeschild des Fleischherstellers Wilke Wurstwaren.

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Nach zwei Todesfällen und mehreren Erkrankungen durch Listerien-Keime in Fleischwaren einer hessischen Firma hat die Organisation Foodwatch Betroffene aufgerufen, sich zu melden. Foodwatch wolle prüfen, ob Unternehmen und Behörden wirklich alles getan hätten, "um Erkrankungen zu vermeiden und die Menschen zu warnen", hieß es.



Die Behörden hatten die Produktion der Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren am Dienstag vorläufig wegen nachgewiesener Listerien in Wurstwaren geschlossen.