"Tatsächlich ist Theresa May ihren europäischen Verhandlungspartnern sehr weit entgegengekommen", berichtet ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek aus Brüssel. Es sei "faktisch eine Vereinbarung" ausgehandelt worden - mit Zugeständnissen bei den Rechten von EU-Bürgern, bei den finanziellen Verpflichtungen des Königreichs und mit einer Passage zur irischen Grenze, "die es in sich hatte".



Demnach wäre Nordirland zu einer Art Sonderwirtschaftszone geworden, in der die Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion weiter Anwendung gefunden hätten, berichtet Gellinek. "Das heißt, der Brexit wäre praktisch ausgesetzt gewesen." Das sei der nordirischen DUP-Partei, die Theresa May in London toleriert, zu weit gegangen. so Gellinek. Per Anruf ließ sie Theresa May wissen, dass sie diesen Kompromiss nicht mittragen werde. "Damit waren die Verhandlungen zu Ende, und Brüssel steht jetzt da mit einem Kompromiss, mit dem Europa wunderbar leben könnten, von dem es aber nicht weiß, wie Theresa May den in London durchsetzen könnte."