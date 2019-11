EU-Kommission leitet Strafverfahren gegen London ein. Symbolbild

Großbritannien drohen EU-Strafmaßnahmen, weil die Regierung keinen Kandidaten für die neue EU-Kommission vorschlagen will. Die amtierende Kommission startete daher ein Vertragsverletzungsverfahren.



London habe nun bis zum 22. November Zeit, um die britische Position darzulegen. Die britische Regierung hatte zuvor mitgeteilt, dass sie vor der Parlamentswahl am 12. Dezember keinen EU-Kommissar vorschlagen werde. Eigentlich muss jedes EU-Land in der EU-Kommission vertreten sein.