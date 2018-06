Firmenzentrale von Kaspersky in Moskau. Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Die russische IT-Sicherheitsfirma Kaspersky Lab will die Verbannung ihrer Software von Computern in US-Behörden nicht akzeptieren. Die Firma zieht nun dagegen vor Gericht.



In der Klage argumentiert Kaspersky unter anderem, das Heimatschutzministerium habe mit seinem Verbot die US-Verfassung verletzt. Es seien auch keine Beweise vorgelegt worden. Die USA glauben, dass Kaspersky Verbindungen zum russischen Geheimdienst habe und beim Ausspähen von US-Behörden beteiligt sei.