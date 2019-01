Inmitten des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte in den USA kommt der Kongress erstmals in neuer Konstellation zusammen. Die oppositionellen Demokraten übernehmen heute die Kontrolle über das Repräsentantenhaus, im Senat haben die Republikaner von US-Präsident Donald Trump weiter die Mehrheit.



Nach dem Spitzentreffen zum "Shutdown" am Mittwoch rief Trump beide Parteien dazu auf, für ein Budgetgesetz zusammenzuarbeiten, "das diese Nation und ihr Volk schützt".