Es ist der insgesamt dritte Versuch, die beiden Finalspiele zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen. Schon das Hinspiel Anfang November stand unter keinem glücklichen Stern: Heftige Regenschauer sorgten für eine Verschiebung der Partie im legendären Heimspielstadion "La Bombonera" (Die Pralinenschachtel) der Boca Juniors. Am Tag drauf gab es ein packendes 2:2 zwischen Boca und River. Ein Ergebnis, das für beide Mannschaften noch alle Möglichkeiten offenließ und eben die Spannung vor dem Rückspiel noch einmal anheizte.



Doch es kam zur Katastrophe: Der Mannschaftsbus der Boca-Spieler wurde trotz Polizei-Eskorte von River-Fans mit Steinen und Flaschen attackiert. Die Polizei griff ein: Tränengas, Pfefferspray und am Ende eine Handvoll leicht verletzter, aber sichtlich eingeschüchterter Boca-Spieler. Der erste Versuch des Finalspiel-Rückspieles wurde daraufhin abgesagt, auch am Tag danach fand die Partie nicht wie zunächst vorgesehen statt. Jetzt also ein neuer, letzter Anlauf am Sonntagabend in Madrid. Der Sieger des Finales wird dann bei der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten übrigens auf den Gastgeber dieses Endspiels treffen: Real Madrid.