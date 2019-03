Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Archivbild

Quelle: Tobias Hase/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Votum des britischen Unterhauses gegen einen ungeregelten Brexit begrüßt. Ein EU-Austritt ohne Vertrag liege in niemandes Interesse, erklärte der SPD-Politiker auf Twitter.



Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warnte auf Twitter: "Das Votum gegen einen #Brexit ohne Abkommen beruhigt für den Moment. Aber: Bisher haben die Abgeordneten nur gesagt, was sie nicht wollen. Nach über zwei Jahren wäre es an der Zeit, dass das Parlament sagt, was es will."