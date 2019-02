Und tatsächlich: Verband, zivilgesellschaftliche Akteure, Gewerkschaften, Hersteller, Handel und Politik arbeiten gemeinsam an einer neuen, unabhängigen und transparenten Kontroll-Instanz. Mit auf den Weg bringt diese auch das "Nürnberger Bündnis Fair Toys", das sich in der Spielzeugstadt seit 2001 für einen Wertewandel in der Branche einsetzt. "Am Ende des Dialogs soll ein unabhängiges Siegel stehen, das für Sozialstandards in den zuliefernden Fabriken steht", sagt Bündnis-Mitglied Jürgen Bergmann von Mission Eine Welt. Sein ambitioniertes Ziel: Zur nächsten Spielwarenmesse in Nürnberg sollen konkrete Ergebnisse auf dem Tisch liegen.