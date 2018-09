Die sechs festgenommenen Syrer kommen wieder frei. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die sechs am Dienstag wegen Terrorverdachts festgenommenen Syrer im Alter von 20 bis 28 Jahren sind wieder frei. Nach Angaben der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ergab sich "kein hinreichender Tatverdacht".



Die Auswertung der Daten der Mobiltelefone hätten einen dringenden Tatverdacht nicht bekräftigen können, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. In Medienberichten wurden der Essener Weihnachtsmarkt oder ein Einkaufszentrum in Essen als mögliche Anschlagsziele genannt.