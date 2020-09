Mit dem "Jugendwort des Jahres" warb der Münchner Langenscheidt-Verlag von 2008 an zehn Jahre lang für sein Buch "100 Prozent Jugendsprache". Nach der Übernahme der Marke Langenscheidt durch den Pons-Verlag ist das in diesem Jahr aber erst mal vorbei.



Hier ein Rückblick auf die Jugendwörter:



2018: "Ehrenmann/Ehrenfrau". Diese Wortschöpfung bedeutet "jemand, der etwas Besonderes für dich tut".



2017: "I bims". Der Ausdruck bedeutet "Ich bin" oder "Ich bin's" und ist ein Sprachphänomen aus den sozialen Medien.



2016: "Fly sein". Der Ausdruck kommt aus der Hip-Hop-Sprache und soll so viel bedeuten wie: jemand oder etwas "geht besonders ab".



2015: "Smombie". Das aus Smartphone und Zombie zusammengesetzte Wort beschreibt jemanden, der von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt, weil er nur noch auf sein Smartphone starrt.



2014: "Läuft bei dir". Vor drei Jahren wurde ein Satz zum "Jugendwort" gekürt. Er soll als Synonym für cool oder krass gelten.



2013: "Babo". Das Wort bedeutet so viel wie Boss oder Anführer. Der Ausdruck erinnert an den türkischen Begriff Baba (Vater).



2012: "Yolo". Das ist ein Akronym und steht für "You only live once" - eine Aufforderung, alle Chancen auf Erlebnisse zu nutzen.



2011: "Swag". Der US-amerikanische Ausdruck bezeichnet eine "beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung" oder eine "charismatisch-positive Aura". Wörtlich übersetzt bedeutet "to swagger" stolzieren, prahlen oder schwadronieren, und "swaggerer" heißt Aufschneider oder Angeber.



2010: "Niveaulimbo". Mit dem Begriff beschrieben Jugendliche das Absinken des Niveaus beispielsweise im Fernsehprogramm, bei Partys oder in Gesprächen.



2009: "hartzen". Das an Hartz IV angelehnte Wort kann so etwas wie herumhängen oder auch arbeitslos heißen.



2008: "Gammelfleischparty". Damit ging alles los. Das erste "Jugendwort des Jahres" ist eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für eine Ü-30-Party.