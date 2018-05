Nintendo hatte schon immer ein Händchen für familienfreundliche Games. Mit der Hybrid-Spielekonsole Switch kann man nun unterwegs und zu Hause am Fernseher spielen. "Nintendo hat es wirklich verstanden, die Bedürfnisse einer Smartphonegesellschaft in die Konsolenwelt zu übertragen", erläutert Feibel. "Spiele wie 'The Legend of Zelda' in seiner Open- World- Fassung oder das gestalterisch erstaunliche freie und freche 'Super Mario Odyssey' zeigen, dass Nintendo es immer noch versteht, eigene, neue, tolle Wegmarken zu setzen."