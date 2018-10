Noch bevor die Verhandlung heute vor dem Landgericht Gießen beginnt, wollen Demonstranten zeigen, was sie vom Paragraf 219a des Strafgesetzbuches halten: nichts. "Frauen", sagen sie in ihrem Aufruf, "die sich über Schwangerschaftsabbrüche informieren wollen, befinden sich in einer schweren seelischen Notlage und brauchen verlässliche Informationen". Eben Ärzte wie Kristina Hänel, die auf ihrer Homepage darüber informierte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis vornimmt. Damit verstieß sie gegen das Strafgesetzbuch. 6.000 Euro sollte sie laut einem ersten Urteil wegen Missachtung des Werbeverbots für Abtreibungen zahlen. Doch Hänel wehrt sich. "Die Rechtslage in Deutschland bedarf einer Klärung", sagt Hänel auf Twitter. Im Zweifel will sie bis zum Bundesverfassungsgericht ziehen.