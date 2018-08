Die Landwirtschaft leidet unter der Dürre. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die Dürre in Deutschland hält auch in der nächsten Woche an. Niederschlag bleibt die Ausnahme: "Im Norden fallen allenfalls wenige Tropfen und über den Bergen im Süden kann vereinzelt am Nachmittag ein kurzes Gewitter entstehen", sagte Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD).



Die Waldbrandgefahr bleibt vor allem in Süd- und Ostdeutschland deutlich erhöht. "Die Pegelstände vieler Flüsse sind sehr niedrig und sinken weiter." Und: "Landregen ist weiterhin nicht in Sicht."