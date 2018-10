Kurz (l.) und Putin. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin rechnet nicht mit einem militärischen Eingreifen in der syrischen Rebellenhochburg Idlib. "Ich habe allen Grund zu glauben, dass wir unser Ziel erreichen werden", sagte er nach einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler und EU-Ratsvorsitzenden Sebastian Kurz in St. Petersburg.



Kurz sieht Russland bei der Lösung des Konflikts in der Pflicht. Russland habe eine große Verantwortung bei der Suche nach einer politischen Lösung in Syrien, so Kurz.