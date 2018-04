Präsident Wladimir Putin will Russlands Rüstungsausgaben senken. Quelle: Yuri Kadobnov/POOL AFP/AP/dpa

Einen Tag nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl hat der russische Staatschef Wladimir Putin eine Senkung der Rüstungsausgaben angekündigt. Die Militärausgaben sollten 2018 und 2019 reduziert werden. Russlands Verteidigungsfähigkeit werde darunter nicht leiden, sagte er laut Interfax.



Bei einer Rede an die Nation am 1. März hatte Putin neue Atomwaffen vorgestellt. Dies hatte im Westen Sorgen vor einem neuen Wettrüsten geschürt. Putin betonte nun: "Niemand will ein Wettrüsten starten."