Diesmal soll es anders laufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt deswegen am Dienstagabend die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, der vier Bundesländer, in denen noch Kohle gefördert wird. Und seit Monaten arbeitet die sognannte Kohlekommission an Ideen, wie der Strukturwandel gelingen kann. Sie beraten auch ein Enddatum der Förderung.



An ein schnelles Ende der Kohle glaubt in der Welzower Fleischerei niemand. "Wir brauchen die Kohlen doch noch. Nur Wind und Sonne werden nicht reichen", sagt die Frau hinter der Theke. Akute Sorgen um die Zukunft mache sie sich deswegen nicht. Es brauche erstmal Alternativen, die so verlässlich Strom liefern können wie die Kohle, findet sie.