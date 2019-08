Die Enthüllungen der Soko Tierschutz würden zeigen, "dass die Kontrollen offensichtlich nicht dazu geeignet sind, das zu leisten, was der Staat den Tieren verspricht: nämlich die Tiere zu schützen". In Artikel 20a des Grundgesetzes sei der Tierschutz verankert. "Was mit Sicherheit nicht hilft, ist es, immer weiter Personal auszudünnen und vor allen Dingen darauf zu verzichten, den Fällen auch konsequent nachzugehen", sagt Wolfschmidt, der im Interview bei keiner Partei oder Regierung das politische Engagement oder den Willen sieht, "wirklich konsequent Tierschutz zu machen".