Prävention wirkt, sagt die Polizei. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren deutlich gesunken. Gleichzeitig stieg die Zahl der Einbruchsversuche an. So blieb 2017 fast die Hälfte aller Einbruchsdelikte noch im Versuchsstadium stecken. Die Täter wurden gestört oder gelangten dank des verbesserten Einbruchschutzes nicht ins Haus.