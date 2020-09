Ortsschild von Heinsberg.

Quelle: Jonas Güttler/dpa

Das Coronavirus greift in NRW um sich. Die Zahl der Erkrankten ist landesweit auf 35 gestiegen. Patienten wurden auch aus Düsseldorf und Bergheim gemeldet. Alle hätten Bezüge zu Erkrankten im Kreis Heinsberg, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums.



In dem besonders stark vom Coronavirus betroffenen Kreis ist nach Behördenangaben bislang kein Sperrbezirk geplant. Das sei kein Thema, hieß es. Allein im Kreis Heinsberg sind mittlerweile nach Schätzungen der Behörden 1.000 Menschen in häuslicher Quarantäne.