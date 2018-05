Eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Als Konsequenz aus der Affäre um unrechtmäßig getroffene Asylentscheidungen in Bremen dürfen alle Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Verfahren aus anderen Regionen nicht mehr eigenmächtig bearbeiten. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae hervor.



Ab sofort dürften Zuständigkeiten nur noch nach Rücksprache mit der Zentrale in Nürnberg und in begründeten Fällen übernommen werden.