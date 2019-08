Tusk und Johnson: Gute Stimmung, aber keine Ergebnisse.

Quelle: Markus Schreiber/AP/dpa

Im Ringen um eine einvernehmliche Beilegung des Brexit-Streits gibt es keine Fortschritte. Nach Angaben aus EU-Kreisen kam der neue britische Premierminister Boris Johnson ohne neue Vorschläge zu einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk.



Das 30-minütige Gespräch am Rande des G7-Gipfels sei in "sehr positiver Atmosphäre", aber ohne echte Neuigkeiten verlaufen, hieß es. Beim Streit über den zum 31. Oktober geplanten Brexit geht es vor allem darum, dass Johnson die Backstop-Klausel streichen will.