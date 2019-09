An allen Bahnhöfen - auch ohne Personal - informieren wir grundsätzlich über Aushänge, Fahrpläne oder elektronische Anzeiger. Eine Bahn-Sprecherin

Die Bahn wies darauf hin, dass die Zahl der Servicemitarbeiter seit zehn Jahren konstant bei 3.000 liege. Das Personal werde an allen großen Bahnhöfen eingesetzt, an denen es viele Reisende und Besucher gebe, außerdem an wichtigen Umsteigepunkten und an Bahnhöfen, die für Urlauber von Bedeutung sind, sowie bei Großereignissen.



"Service an Bahnhöfen ist für die DB ein wichtiger Faktor", betonte eine Sprecherin. Es gebe auch rund 2.300 Reiseberater in Reisezentren sowie rund 2.000 Reinigungskräfte an den Bahnhöfen. Neben 5.000 Bundespolizisten seien an Bahnhöfen 4.000 Konzern-Sicherheitskräfte im Einsatz. "An allen Bahnhöfen - auch ohne Personal - informieren wir grundsätzlich über Aushänge, Fahrpläne oder elektronische Anzeiger." Immer mehr Kunden informierten sich zudem per Internet und App.