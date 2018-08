Dagmar von Bohnstein: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Iraner, aber auch die Ausländer, die hier sind, hoffen, dass es in absehbarer Zeit Verhandlungen gibt. Sie hoffen, dass sich der Iran gesichtswahrend an den Verhandlungstisch setzen kann. Wobei ich bei meinen Gesprächen hier im Iran noch große Frustration spüre. Die Iraner haben sich an das Atomabkommen gehalten und finden sich jetzt in dieser Lage wieder. Der Iran fühlt sich durch diesen Schritt der USA sehr erniedrigt und muss jetzt erst mal für sich einen Weg finden, auf die USA zuzugehen, oder sich mit ihnen wieder an den Verhandlungstisch zu setzen.